Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Как известно, активизация россиян на этом направлении не стала неожиданностью для ВСУ.
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"Россияне готовились к этому наступлению приблизительно полгода. Это одно из приоритетных направлений для них из-за короткого плеча поставок техники, военной амуниции из России", – отметил Свитан.
Что происходит на Купянском направлении: смотрите видео
Туда стянули определенное количество сил и средств для наступательных действий. Уже несколько недель враг пытается двигаться в направлении Лимана из Кременной. Чтобы отрезать украинские части от Северского Донца и Оскола, он двигается также со стороны Купянска.
Силы обороны подготовились к обороне
"Там достаточно успешная линия обороны, завязанная на высотах и других естественных препятствиях. Я не думаю, что у них будет какая-то положительная динамика", – констатировал Свитан.
В то же время по всему видно, что россияне серьезно настроены. Их задача-минимум – связать украинские стратегические резервы, а задача-максимум – выжать наши войска за реки.
Наступление ВСУ продолжается: последние новости
- Украинские военные продолжают выбивать россиян из нашего государства и деоккупировать его территорию. С начала наступления Вооруженные Силы освободили более 210 квадратных километров нашей земли.
- В частности, украинские защитники взяли под контроль северную часть Старомайорского в Донецкой области. Оккупанты пытались отбить позиции, однако все попытки были неудачными.
- Как известно, украинские защитники вернули Ровнополь под наш контроль. Вместе с ним снова дома уже девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.