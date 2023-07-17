Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Как известно, активизация россиян на этом направлении не стала неожиданностью для ВСУ.

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"Россияне готовились к этому наступлению приблизительно полгода. Это одно из приоритетных направлений для них из-за короткого плеча поставок техники, военной амуниции из России", – отметил Свитан.

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Туда стянули определенное количество сил и средств для наступательных действий. Уже несколько недель враг пытается двигаться в направлении Лимана из Кременной. Чтобы отрезать украинские части от Северского Донца и Оскола, он двигается также со стороны Купянска.

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"Там достаточно успешная линия обороны, завязанная на высотах и других естественных препятствиях. Я не думаю, что у них будет какая-то положительная динамика", – констатировал Свитан.

В то же время по всему видно, что россияне серьезно настроены. Их задача-минимум – связать украинские стратегические резервы, а задача-максимум – выжать наши войска за реки.

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