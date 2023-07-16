ВСУ продолжают наступательные операции на разных участках фронта. В частности, Силы обороны имеют успех на Бердянском направлении.

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Силы обороны взяли под контроль часть Старомайорского

В Генштабе подтвердили, что ВСУ взяли под контроль северную часть Старомайорского Донецкой области. Кроме того, противник предпринял неудачную попытку восстановить утраченные позиции.

Смотрите на карте, где расположено Старомайорское

Как видим, на карте DeepState по состоянию на 20:55 не обновили информацию об освобождении северной части села в Донецкой области. К слову, Старомайорское расположено вблизи освобожденного села Макаровка.

Справка. Старомайорское – село Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области в Украине. Населённый пункт расположен на границе с Запорожской областью.

В Генштабе также сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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