ВСУ продолжают наступательные операции на разных участках фронта. В частности, Силы обороны имеют успех на Бердянском направлении.
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Силы обороны взяли под контроль часть Старомайорского
В Генштабе подтвердили, что ВСУ взяли под контроль северную часть Старомайорского Донецкой области. Кроме того, противник предпринял неудачную попытку восстановить утраченные позиции.
Смотрите на карте, где расположено Старомайорское
Как видим, на карте DeepState по состоянию на 20:55 не обновили информацию об освобождении северной части села в Донецкой области. К слову, Старомайорское расположено вблизи освобожденного села Макаровка.
В Генштабе также сообщили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Украинские защитники продолжают наступать на Востоке. Сергей Череватый подчеркнул, что ВСУ тщательно готовились к наступательным действиям, поэтому потери в несколько раз меньше, чем у врага. В Минобороны также сообщили, что ситуация на Востоке несколько обострилась – российские захватчики пытаются наступать сразу на нескольких направлениях.
- ВСУ на Юге также имеют мощные результаты. Наталья Гуменюк заявила, что в течение недели Силы обороны уничтожили 10 вражеских лодок, несколько крупнокалиберных гаубиц типа "Мста-Б" и "Гиацинт", а также большое количество радиоэлектронных станций, которые россияне разворачивают для того, чтобы работали их разведывательные беспилотники и не работали украинские.
- В Нацгвардии заявили, что ВСУ готовятся к наступлению на Херсонском направлении. В настоящее время ведется активная разведка и огневое поражение на всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий.