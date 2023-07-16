Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он также отметил, что там продолжаются тяжелые бои, передает 24 Канал.

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Какие успехи в наступлении имеют Вооруженные Силы

Шершень подчеркнул, что на Юге нашего государства Силы обороны ведут успешное контрнаступательное движение по освобождению своей территории. В частности, наши военные оттеснили врага на значительное расстояние.

На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот в Бердянском направлении есть продвижение в глубину обороны противника вдоль определенной линии фронта на один километр,

– сказал он.

Несмотря на это, россияне продолжают накрывать наших защитников шквальным огнем. По словам спикера Таврического направления, только за один день оккупанты совершили 570 обстрелов населенных пунктов, граничащих с линией фронта. В то же время украинские войска уничтожили 43 россиянина, еще 93 получили ранения.

В заключение Шершень отметил, что Украина "теряет лучших из лучших". Однако он подчеркнул, что без этого не обходится никакое наступление, ведь у всех "от солдат до генерала" есть стремление деоккупировать украинские земли на Юге.