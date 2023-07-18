Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує 24 Канал. За його словами, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

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ЗСУ мають успіх на двох напрямках на Півдні

Як розповів Ковальов, ЗСУ мають успіх на напрямках Мала Токмачка – Новопокровка та Велика Новосілка – Урожайне. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. А ворог чинить потужний опір. Тому тривають важкі бої.

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