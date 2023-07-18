Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує 24 Канал. За його словами, Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.
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ЗСУ мають успіх на двох напрямках на Півдні
Як розповів Ковальов, ЗСУ мають успіх на напрямках Мала Токмачка – Новопокровка та Велика Новосілка – Урожайне. Наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах.
Водночас на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. А ворог чинить потужний опір. Тому тривають важкі бої.
Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини
- Українські військові успішно наступають на півдні Бахмута. Там вони захоплюють важливі висоти й відкривають нищівний вогонь по окупантах.
- У районі Кліщіївки та Курдюмівки є просування ЗСУ – 200, 300, 500 метрів, а подекуди до одного кілометра звільненої території.
- Зауважимо, що Схід України лишається найгарячішим напрямком фронту, де тривають активні бойові зіткнення наших захисників з окупантами. Так, росіяни намагаються вести наступ на Бахмутському і Куп'янському напрямках.
- На сьогодні ворог стягує свої резерви до Бахмута і намагається атакувати наших військових. Попри це, українські військові спостерігають за тенденціями ворога, постійно вражають його вогнем і гасять ці спроби контратаки. Відтак за весь останній час у противника успіху не було.
- Ганна Маляр повідомляла, що від початку контрнаступу Збройні Сили звільнили понад 210 квадратних кілометрів нашої землі.
- Внаслідок покращення оперативно-тактичного положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 квадратних кілометрів. Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 квадратний кілометр.
- Окрім цього, на Лиманському напрямку противник продовжував безрезультатні штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. За словами Маляр, успіху росіяни там не мали.
- Також Маляр зазначила, що на Півдні Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там наші військові мали успіхи.