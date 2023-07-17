Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він дав високу оцінку результатам дій захисників у районі Кліщіївки та Курдюмівки.

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Захоплюємо важливі висоти цієї місцевості та ведемо оперативний контроль все більшої території. Коли на ці висоти підіймаються наші артилеристи, вони включають режим знищення армії противника: півтори – дві роти росіян наші хлопці мінусують за добу,

– повідомив військовий експерт.

У районі Кліщіївки та Курдюмівки є просування ЗСУ – 200, 300, 500 метрів, а подекуди до одного кілометра звільненої території.

Росіяни перекидають у Бахмут живу силу

Останнім часом, протягом тижня, росіяни посилено укріплюють Бахмутський напрямок. Перекидають у район Бахмута велику кількість живої сили та технічних засобів, тобто кількісним тиском намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.

Втім, Сили оборони використовують моменти, коли окупанти виходять із окопів: контратакують ворога і покращують результат роботи українського війська.

Результати у напрямку Кліщіївки радують: дивіться відео

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