Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він дав високу оцінку результатам дій захисників у районі Кліщіївки та Курдюмівки.
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Захоплюємо важливі висоти цієї місцевості та ведемо оперативний контроль все більшої території. Коли на ці висоти підіймаються наші артилеристи, вони включають режим знищення армії противника: півтори – дві роти росіян наші хлопці мінусують за добу,
– повідомив військовий експерт.
У районі Кліщіївки та Курдюмівки є просування ЗСУ – 200, 300, 500 метрів, а подекуди до одного кілометра звільненої території.
Росіяни перекидають у Бахмут живу силу
Останнім часом, протягом тижня, росіяни посилено укріплюють Бахмутський напрямок. Перекидають у район Бахмута велику кількість живої сили та технічних засобів, тобто кількісним тиском намагаються зупинити контрнаступ ЗСУ.
Втім, Сили оборони використовують моменти, коли окупанти виходять із окопів: контратакують ворога і покращують результат роботи українського війська.
Результати у напрямку Кліщіївки радують: дивіться відео
Останні події на фронті
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що станом на 17 липня Сили оборони утримують ініціативу на Бахмутському і Куп'янському напрямках.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили понад 210 квадратних кілометрів української землі. За минулий тиждень в результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 квадратних кілометрів території.
- 16 липня українські військові взяли під контроль північну частину населеного пункту Старомайорське, що у Донецькій області. Противник спробував відбити втрачені позиції, але невдало.