Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он дал высокую оценку результатам действий защитников в районе Клещиевки и Курдюмовки.
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Захватываем важные высоты этой местности и ведем оперативный контроль все большей территории. Когда на эти высоты поднимаются наши артиллеристы, они включают режим уничтожения армии противника: полторы – две роты россиян наши ребята минусуют в сутки,
– сообщил военный эксперт.
В районе Клещиевки и Курдюмовки есть продвижение ВСУ – 200, 300, 500 метров, а кое-где до одного километра освобожденной территории.
Россияне подтягивают в Бахмут живую силу
В последнее время, в течение недели, россияне усиленно укрепляют Бахмутское направление. Перебрасывают в район Бахмута большое количество живой силы и технических средств, то есть количественным давлением пытаются остановить контрнаступление ВСУ.
Впрочем, Силы обороны используют моменты, когда оккупанты выходят из окопов: контратакуют врага и улучшают результат работы украинского войска.
Результаты в направлении Клещиевки радуют: смотрите видео
Последние события на фронте
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что по состоянию на 17 июля Силы обороны удерживают инициативу на Бахмутском и Купянском направлениях.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ освободили более 210 квадратных километров украинской земли. За прошедшую неделю в результате наступательных действий в общей сложности освобождены почти 18 квадратных километров территории.
- 16 июля украинские военные взяли под контроль северную часть населённого пункта Старомайорское, что в Донецкой области. Противник попытался вернуть утраченные позиции, но неудачно.