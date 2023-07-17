Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он дал высокую оценку результатам действий защитников в районе Клещиевки и Курдюмовки.

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Захватываем важные высоты этой местности и ведем оперативный контроль все большей территории. Когда на эти высоты поднимаются наши артиллеристы, они включают режим уничтожения армии противника: полторы – две роты россиян наши ребята минусуют в сутки,

– сообщил военный эксперт.

В районе Клещиевки и Курдюмовки есть продвижение ВСУ – 200, 300, 500 метров, а кое-где до одного километра освобожденной территории.

Россияне подтягивают в Бахмут живую силу

В последнее время, в течение недели, россияне усиленно укрепляют Бахмутское направление. Перебрасывают в район Бахмута большое количество живой силы и технических средств, то есть количественным давлением пытаются остановить контрнаступление ВСУ.

Впрочем, Силы обороны используют моменты, когда оккупанты выходят из окопов: контратакуют врага и улучшают результат работы украинского войска.

Результаты в направлении Клещиевки радуют: смотрите видео

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