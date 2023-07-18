Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, информирует 24 Канал. По его словам, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
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ВСУ имеют успех на двух направлениях на Юге
Как рассказал Ковалев, ВСУ имеют успех на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Большая Новоселка – Урожайное. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. А враг оказывает мощное сопротивление. Поэтому продолжаются тяжелые бои.
Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости
- Украинские военные успешно наступают на юге Бахмута. Там они захватывают важные высоты и открывают сокрушительный огонь по оккупантам.
- В районе Клищиевки и Курдюмовки есть продвижение ВСУ – 200, 300, 500 метров, а кое-где до одного километра освобожденной территории.
- Отметим, что Восток Украины остается самым горячим направлением фронта, где продолжаются активные боевые столкновения наших защитников с оккупантами. Так, россияне пытаются вести наступление на Бахмутском и Купянском направлениях.
- На сегодняшний день враг взимает свои резервы в Бахмут и пытается атаковать наших военных. Несмотря на это, украинские военные наблюдают тенденции врага, постоянно поражают его огнем и гасят эти попытки контратаку. Следовательно, за все последнее время у противника успеха не было.
- Анна Маляр сообщала, что с начала контрнаступления Вооруженные Силы освободили более 210 квадратных километров нашей земли.
- В результате улучшения оперативно-тактического положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 квадратных километров. В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 квадратный километр.
- Кроме того, на Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. По словам Маляр, успеха россияне там не имели.
- Маляр отметила, что на Юге Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там наши военные имели успехи.