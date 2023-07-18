Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, информирует 24 Канал. По его словам, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Важно ВСУ подошли к Андреевке и Приютному: как за неделю изменилась карта боевых действий

ВСУ имеют успех на двух направлениях на Юге

Как рассказал Ковалев, ВСУ имеют успех на направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Большая Новоселка – Урожайное. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. А враг оказывает мощное сопротивление. Поэтому продолжаются тяжелые бои.

Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости