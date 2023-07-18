Так, за Старомайорське Сили оборони мають значну перевагу. Про це повідомив спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень під час брифінгу, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу У наступі маємо успіх і закріплюємось, – Шершень про ситуацію на фронті на Таврійському напрямку

ЗСУ ведуть важкі бої за Старомайорське

За словами Шершеня, у зоні посиленої уваги тривають важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки по течії річки Мокрі Яли. Там перевага на українському боці.

На сьогодні наші захисники продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, розмінування та заходи контрбатарейної боротьби.

На Таврійському напрямку триває системна робота.

У наступі маємо певні успіхи і закріплюємося на досягнутих рубежах. В обороні без втрат позицій,

– зазначив Шершень.

Він наголосив, що ворожі війська свої основні зусилля зосереджують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.

"Російські окупаційні війська мають на меті зупинити український наступ, зруйнувати наші плани з деокупації, щоб зокрема відтягнути резервні сили в район міста Авдіївки та Мар'їнки. У такий спосіб ворог хоче послабити нашу наступальну міць", – розповів Шершень.

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