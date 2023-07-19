Про це 24 Каналу повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він розповів про нещодавній цікавий випадок із полоненим з начебто 1-го армійського корпусу "ДНР".
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Які сили воюють біля Авдіївки
На Авдіївському напрямку воюють різні підрозділи. Здебільшого там фіксують мобілізованих та 1-й армійський корпус "ДНР". Однак, ймовірно, у ці формування набирають зовсім не місцевих.
Кілька тижнів тому в полон потрапив представник 1-го армійського корпусу "ДНР". Він з Макіївки, начебто з 2014 року був у лавах цих недоформувань. Для мене незрозуміло й те, як він досі живий. Дивний у нього говір і дивно він поводився при затриманні,
– розповів Віталій Барабаш.
Зазвичай у таких стресових обставинах людина може не контролювати себе через тривогу, її голос може тремтіти. Однак у затриманого – не змінився навіть голос. Поводився він, наче затримують його через день.
"Він розповідав свою біографію, як легенду завчену. Всі свої 20 місць праці, у які місяці куди був прийнятий на роботу, коли був звільнений. Так чітко розповідав з пам'яті, що склалось враження, наче це легенда", – зауважив начальник Авдіївської ОВА.
Є припущення, що для того, аби створити враження що місцеві досі воюють за якісь ідеї "Новоросії", у недоформування набирають росіян. Не виключено, що серед них і представники ворожих спецслужб. Один із таких якраз міг потрапити в український полон.
З ним розбиратимуться спецслужби України.
Віталій Барабаш розповів, хто воює на Авдіївському напрямку: дивитись відео
Ситуація на східних напрямках: що відомо
- У ранковому зведенні Генштабу повідомили, що на Авдіївському напрямку ЗСУ під ворожим вогнем авіації відбили усі атаки ворога у районі Авдіївки. Водночас окупанти з артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів.
- Крім того, на Донецькому напрямку тривають важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки по течії річки Мокрі Яли.
- Зауважимо, що росіяни зосередили 100-тисячне військо на Куп'янському напрямку. Водночас командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський зазначив, що попри спроби просування росіян, ЗСУ вдається чинити потужний опір. До того ж угруповання окупантів хоч є великим, однак недостатньо мотивованим та навченим.