Как отметил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, тяжела ситуация на Купянском направлении, где оккупанты сосредоточили свои основные силы. В то же время спикер Сергей Череватый констатировал, что это проблема – не нова и ВСУ знают, что делать, – информирует 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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100 тысяч оккупантов на Купянском направлении

По словам Череватого, Силы обороны уже много месяцев подряд не позволяют захватчикам осуществить прогресс на этом участке фронте, нанося мощные удары по их подразделениям.

То есть это не вчера появились 100 тысяч,

– констатировал представитель.

По его словам, группировка врага хоть и велика, однако не является в достаточной степени качественно подготовленной и мотивированной. Такая же ситуация с техникой противника.

Собственно, тех "более 900 танков", которые Россия подтянула к Купянскому и Лиманскому направлениям являются старой советской техникой. Вместе с тем новейшее вооружение в арсеналах захватчиков встречается крайне редко.

Сырский и воины ВСУ на Востоке: смотрите видео

Обратите внимание! Вместе с тем, Сырский подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируемая. Среди прочего, Россия перекидывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить продвижение Вооруженных Сил.

Врагу не хватает снарядов