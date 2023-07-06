Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, массированными ударами россияне пытаются сдержать продвижение ВСУ.

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"Этой ночью в Авдеевке было очень горячо. Почти 2,5 часа длился массированный артобстрел всего города. Били из танков, ствольной артиллерии, РСЗО "Град" – из всего, что только имели", – сказал Барабаш.

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Всего за прошедшие сутки враг совершил более 20 массированных обстрелов по Авдеевке, около 200 – по позициям вокруг города.

В частности, под артиллерийским ударом оказался импровизированный "пункт несломленности". Атака произошла во время разгрузки гуманитарной помощи, в результате чего был ранен гражданский.

Россияне пытаются остановить наступление ВСУ

Ситуация на Авдеевском направлении остается обостренной. Два дня подряд враг пытался проводить активные штурмовые действия из шахты "Бутовки", чего не было уже несколько месяцев.

Россияне пытаются найти какие-то щели по всей линии обороны. Ничего у них не получается, успеха у них нет. Все атаки врага были отражены,

– подчеркнул Барабаш.

Более того, ВСУ имеют небольшие оперативные успехи на этом направлении. Речь идет о продвижении на 50 – 70 метров.

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