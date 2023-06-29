Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, так Россия отвечает на освобождение от нее около полутора километров к северу от города.

Вашему вниманию Россияне безрезультатно наступают, Силы обороны отражают все атаки: карта боевых действий 29 июня

"Очень горячо на нашем направлении. В среднем происходит от 20 до 30 массированных обстрелов Авдеевки в сутки. Также от 150 до 250 обстрелов – по позициям вокруг города", – сказал Барабаш.

Россияне активизировались на Авдеевском направлении: смотрите видео

Поскольку почти всю ночь шел обильный дождь, штурмовая активность врага снизилась. Однако она компенсируется массированными обстрелами.

ВСУ используют все возможности

"Трудно, но контролируемо. Ребята даже имеют определенный оперативный успех. Не тратят ни одного случая для малейшего штурма", – отметил Барабаш.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

В частности, 28 июня Силы обороны продвинулись на 25 метров вперед. Защитники пытаются давить врага по флангам, а не бить в лоб. Таким способом украинские военные минимизируют потери, а также постепенно возьмут россиян в клещи.

Ситуация на фронте: последние новости