Там военные освободили от триколора уже более одного километра украинской территории. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, сообщает 24 Канал.

Достойно внимания Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

ВСУ не упускают никакого шанса выбить оккупантов

Удалось защитникам освободить эти территории всего за последние две недели. В настоящее время военные преуспевают к северу от Авдеевки.

Также по словам Виталия Барабаша, ВСУ не упускают никакого случая и проводят небольшие оперативные позиционные контратаки.

Любая возможность хоть на маленькое контрнаступление, оперативное, они это делают. Не упускают даже маленького шанса, используют все возможности. И в принципе пока это не видно на интерактивной карте DeepState, но за последние две недели наши продвинулись вперед чуть более километра,

– сообщил начальник Авдеевской ГВА.

На Бахмутском направлении также есть успехи

Давят врага защитники Украины и на Бахмутском направлении. Старший солдат 80-й ОДШБр Антон Петривский рассказал, что на отрезке фронта, где работает 80-я ОДШБр ВСУ, наступательные действия происходят постоянно. С того момента, когда они оказались на Бахмутском направлении для сдерживания врага на окраинах города.

Мы каждый раз продвигаем их обратно, посадка за посадкой,

– рассказал Петривский.

Более того, контрнаступательные действия продолжаются и в самом Бахмуте. Также прошли и наступательные действия в районе Берховского водохранилища, где титаны Украины заняли важную высоту. Она может способствовать дальнейшему окружению Бахмута.

Однако к контрнаступлению на Бахмутском направлении готовились и оккупанты. Для обороны они серьезно окопались, что создает дополнительное препятствие для украинских защитников в захвате отдельных участков. Однако насколько это им поможет – еще вопрос, ведь по словам старшего солдата, защитники Украины повысили уровень мастерства по захвату их оборонительных сооружений.

Защитникам нужна наша помощь

Защитники Украины делают все возможное, чтобы освободить как можно больше земель и подарить каждому из нас возможность жить, работать и радоваться каждому дню в независимом и свободном государстве. Однако пока военные находятся на фронте, и в тылу нельзя забывать о войне, о том, что каждый освобожденный клочок земли измеряется не только километрами, но и здоровьем и жизнью защитников.

Маленьких донатов, как известно, не бывает, поэтому 24 Канал открыл сбор на реактивную систему залпового огня и пикап для 130 батальона ТрО, который прямо сейчас защищает и освобождает Бахмутщину. Так что присоединиться к важному сбору вы можете по ссылке.