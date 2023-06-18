Об этом 24 Каналу рассказал Антон Петровский – старший солдат 80 ОДШБр. Он сообщил, какие боевые действия проходят на Бахмутском направлении и кто держит инициативу.

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По словам военного, на отрезке фронта, где работает 80 ОДШБр ВСУ, наступательные действия происходят постоянно, с момента, когда они оказались на Бахмутском направлении для сдерживания врага в окрестностях города.

Мы каждый раз продвигаем их обратно, посадка за посадкой,

– рассказал Петровский.

ВСУ наступают в Бахмуте

Ранее в самом Бахмуте произошло тактическое отступление сил обороны Украины на окраины, а сейчас там продолжаются контрнаступательные действия.

Произошли также наступательные действия в районе Берховского водохранилища, ВСУ заняли важную высоту, которая может способствовать дальнейшему окружению Бахмута.

В предвкушении украинского контрнаступления оккупанты строили оборонительные сооружения по всей линии фронта. На Бахмутском направлении военнослужащий оценил их как достаточно качественные. Там россияне серьезно окопались, что создает дополнительное препятствие для украинских защитников во взятии отдельных участков.

Однако наши бойцы повысили уровень мастерства по захвату их оборонительных сооружений, и сейчас россиянам уже гораздо труднее удерживать окопные линии и другие инженерные сооружения.

– добавил Петровский.

Иногда на контрнаступательные действия ВСУ может влиять погода, однако в целом инструментарий и факторы влияния украинской армии на фронте широкие, говорится об артиллерии, пехоте, танках, дронах, уничтожающих склады с боеприпасами и т.д.

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От чего зависит интенсивность наступления

Украинское военное командование неоднократно заявляло, что наступление, в частности на Бахмутском фронте, будет иным, чем это происходило на Харьковщине или Херсонщине. Это скрупулезная, долгая и постепенная работа.

Хотя командование врага не отличается умом и дальновидностью, однако они все же учитывают определенные ошибки, заметил боец.

Они учли ошибки Слобожанской и Херсонской контрнаступательных операций ВСУ, теперь стараются уплотнять свои оборонные позиции на Южном направлении.

Но, как мы видим, наше продвижение продолжается. Однако не надо рассчитывать, что будет скорый успех. Этот успех в любом случае будет, просто нам нужно привыкнуть к тому, что интенсивность ведения определенных боевых действий на разных направлениях разная,

– подчеркнул военнослужащий.

Интенсивность боев зависит от укреплений россиян, от ландшафта, от средств обороны врага на определенных отрезках, от его тактики и подготовки.

В конце концов, рано или поздно россияне начнут "сыпаться", и продвижение ВСУ будет происходить интенсивнее, но важно не питать иллюзию, что оккупанты сдадутся уже завтра, это может продолжаться довольно долго. Стоит верить в украинскую армию, помогать и делать все для общей победы.

ВСУ продвигаются постепенно, но уверенно