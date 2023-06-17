Об этом в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. В частности, ранее сообщалось о том, что россияне в Бахмуте потеряли больше войск, чем в начале полномасштабного вторжения.

Смотрите также Чтобы заменить россиян: почему оккупанты на Донбассе массово отправляют на фронт "офицеров полиции"

Фланги Бахмута

Свитан отметил, что движение наших войск на юге Бахмута направлено в Горловку. Он должен открыть одно из направлений для предстоящего прорыва. Двигаться нашим войскам здесь достаточно удобно, потому что это высоты, идущие из Часового Яра.



ВСУ будут срезать Бахмутско-Соледарское выступление / Скриншот Deep State Map

Россиянам в таких условиях обороняться очень непросто. Они не успели здесь нормально окопаться. Севернее Бахмута ВСУ должны срезать так называемое Соледарское выступление. Это в итоге заставит россиян в конце концов уйти из Бахмута.

Уже начинают формироваться определенные бронегруппы, и начинают двигаться по трассе из Бахмута на Сиверск. Сама река Бахмутка идет по этому направлению. Движение наших войск срежет это выступление и позволит уже потом начинать двигаться и из-под Горловки,

– заметил полковник запаса ВСУ.

Район Большой Новоселки

В этом направлении ВСУ заняты срезанием выступления между Угледаром и Гуляйполем. Это грамотные действия, которые возможны благодаря удачной фланговой работе. Это выступление мешает движению наших войск в сторону Азовского моря. Пока существует это выступление прорываться очень опасно.



ВСУ нужно срезать выступление от Гуляйполя до Угледара / Скриншот Deep State Map

Что касается скорости наших действий – это примерно еще 2 недели на то, чтобы срезать это выступление. После этого наше военное руководство будет выбирать, где должен быть основной прорыв, а где дополнительные. По мнению Свитана, не удивительно будет, если прорывы сразу будут на нескольких направлениях.

Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео

Самое западное направление

Военный эксперт сообщил, что наши войска уже дошли до Пятихаток. По крайней мере, там есть оперативный контроль. Мы нашли ключ, как преодолевать оборону врага, как быстро разминировать минные поля. Это удалось благодаря зондирующим операциям, разведке боем и т.д.

У россиян западнее Токмака достаточно выгоден рубеж обороны. Его мы будем обходить и брать в окружение. Движение на Мелитополь будет происходить параллельными дорогами. ВСУ производят грамотные действия ночью. Это время, когда российская авиация ограничена в действиях на сдерживание движения наших войск.



ВСУ будут идти в Мелитополь параллельными дорогами / Скриншот Deep State Map

"Только один вертолет может работать реально. Это Ми-28. Только он может что-то видеть. Но ему нужно очень близко подходить к линии фронта. Там мы их уничтожаем. Они это прекрасно понимают, поэтому не подходят. Работают наши бронегруппы", – подчеркнул лётчик-инструктор.

Контрнаступление ВСУ: последние новости