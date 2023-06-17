Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Россия защищается. В то же время Гаврилов отметил, что для достижения победы над российскими захватчиками украинским военным нужно дальнобойное высокоточное вооружение.

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В Минобороны заявили о необходимости дальнобойного оружия

"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это обладание обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 километров", – сказал заместитель министра.

Он также добавил, что Украина находится на пути получения самолетов. По его словам, авиация, прежде всего, будет защищать украинское небо от российских баллистических и других ракет для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.

"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые снабжают нас всем необходимым", – подытожил Гаврилов.

Что известно о ситуации на фронте