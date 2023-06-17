Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що Росія захищається. Водночас Гаврилов зазначив, що для досягнення перемоги над російськими загарбниками українським військовим потрібне далекобійне високоточне озброєння.

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У Міноборони заявили про потребу в далекобійній зброї

"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 кілометрів", – сказав заступник міністра.

Він також додав, що Україна перебуває на шляху до отримання літаків. За його словами, авіація перш за все оборонятиме українське небо від російських балістичних та інших ракет для захисту мирних людей та цивільної інфраструктури.

"Пройшло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", – підсумував Гаврилов.

Що відомо про ситуацію на фронті