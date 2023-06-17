Украинские воины продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Они разрушают все планы российских захватчиков.
Обратите внимание План россиян по Бахмуту не сработал, теперь они в ловушке, – военный аналитик
Россия понесла колоссальные потери под Бахмутом
Российские оккупанты несколько раз врали о "взятии" Бахмута. В то же время врагу не удалось достичь там никаких успехов. Бахмут стал одним из самых сокрушительных поражений страны-террориста. Там погибли тысячи оккупантов.
Российское издание "Медиазона" подсчитало, что Бахмут по потерям для российских оккупантов побил рекорд первых недель полномасштабного вторжения.
В общем, с начала полномасштабного вторжения воинам ВСУ удалось ликвидировать 219 170 российских захватчиков. Кроме того, "минуснули" огромное количество военной техники страны-террориста.