Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, план россиян не сработал, ситуация перевернулась.

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"Ситуация кардинально изменилась и перевернулась. В этом случае Россия хотела вырыть яму для нас, но они сами туда попадают. Сейчас ситуация противоположная, только уже в нашу пользу. Теперь мы делаем для врага то, что он хотел сделать для нас", – заметил он.

Цели ВСУ на Бахмутском направлении

Мусиенко отметил, что ВСУ почти не применяют резервы, подготовленные для контрнаступления. Украина обороняется и атакует имеющимися силами. Цели украинских защитников на Бахмутском направлении – завоевание флангов, установление контроля над флангами вокруг Бахмута.

Как следствие, установление огневого контроля с помощью артиллерийского и минометного огней за Бахмутом. В дальнейшем это перерезание линий обеспечения и логистики с оккупированных территорий в Бахмут. Таким образом освободить эту территорию,

– объяснил военный обозреватель.

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что перед ВСУ стоит еще одна задача. Россия подтягивает на Бахмутское направление резервы, поэтому нужно их все уничтожать.

"Это происходит в контексте контрнаступательных действий ВСУ на других направлениях. Враг вынужден растягивать свою линию фронта, линию обороны, что создает определенные перспективы для нас. Несмотря на то, что россияне перебрасывают подкрепления, они не отвоевали никаких позиций украинских войск под Бахмутом", – подчеркнул. Мусиенко.

Он добавил, что на одном из флангов украинские защитники продвинулись на 3 километра, на другом – на более чем километр.

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