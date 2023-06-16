Александр Сырский объяснил, что оккупанты дальше перемещают наиболее боеспособные части на Бахмутское направление. Однако в американском Институте изучения войны уверяли, что наступательные операции ВСУ создают условия для более широкого контрнаступления.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины заявил, что, несмотря на наступление наших войск на юге, потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, Россия дальше перемещает отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление. Более того, эти действия враг сочетает с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям наших войск.

Вместе с тем, мы продолжаем вести наступательные действия по отдельным направлениям, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление,

– объяснил Александр Сырский.

Поэтому планы Вооруженных Сил Украины требуют периодической корректировки и уточнения. Генерал-полковник отметил, что:

именно над этим сейчас работает в войсках;

провел встречу с командирами частей, обсудили проблемные вопросы, определили пути их решения;

встретился с нашими военнослужащими ряда частей, принимающих непосредственное участие в наступательных действиях, вручил лучшим из них награды, ценные подарки и денежные премии.

Как и всегда, мы знаем, что мы делаем, для чего и как,

– подытожил Сырский.

Россияне обороняются под Бахмутом, потому что на большее не способны

Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал на брифинге, что активность россиян на Бахмутском направлении значительно снизилась.

Оккупанты ведут оборонительные бои, потому что больше "вторая армия мира" не способна,

– объяснил бригадный генерал.

По его словам, Силы обороны Украины активными действиями севернее и южнее Бахмута продолжают:

освобождать нашу землю от захватчиков;

наносить противнику существенные потери.