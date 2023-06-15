Наступление украинских военных продолжается на Юге Украины и Бахмутском направлении. Об этом на брифинге рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 Канал.

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Россияне также осуществляют наступательные действия

Она рассказала, что украинские военные осуществляют наступление и оборону на нескольких направлениях.

По состоянию на сегодня ВСУ и все Силы обороны находятся как в наступательном процессе, так и в оборонительном. То есть мы осуществляем наступление на нескольких направлениях и оборону. Потому что враг так же осуществляет наступательные действия,

– заявила Маляр.

Оккупанты перебрасывают дополнительные силы на Бахмутское направление

Замминистра рассказала, что враг подтягивает дополнительные резервы на Бахмутском направлении, чтобы не допустить продвижения украинских войск. Оккупанты перебрасывают живую силу и технику.

"Нами зафиксировано передвижение с Юга вражеского подразделения десантно-штурмового именно на Бахмутское направление. И, собственно, враг продолжает концентрировать там огромные усилия: как личного состава, так и военной техники для того, чтобы не давать продвигаться ВСУ", – сказала она.

Маляр отметила, что украинские военные не дают оккупантам реализовать свои планы. В частности, наши войска сдерживают вражеские штурмы и атакуют в ответ.

Она сообщила, что за предыдущие полторы недели продвижение украинских сил в зоне объединенной стратегической группировки войск "Хортица" составило более 3 километров.

ВСУ уверенно наступают на Юге

Маляр рассказала, что на Южном направлении наступление украинских сил идет на нескольких направлениях.

Там так же постепенно, но уверенно происходит продвижение ВСУ,

– отметила заместитель министра.

Она подчеркнула, что оккупанты оказывают сопротивление, поэтому украинские силы сталкиваются со сплошным минированием полей, дронами-камикадзе, интенсивными обстрелами.

"Поэтому сейчас везде продолжаются бои и идет мощное противостояние с достаточно сильным противником из России", – резюмировала Маляр.

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