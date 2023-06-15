Наступ українських військових триває на Півдні Україні та Бахмутському напрямку. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра оборони Ганну Маляр, пише 24 Канал.

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Росіяни також здійснюють наступальні дії

Вона розповіла, що українські військові здійснюємо наступ та оборону на декількох напрямках.

Станом на сьогодні ЗСУ і всі Сили оборони перебувають як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто ми здійснюємо наступ на декількох напрямках і оборону. Тому що ворог так само здійснює наступальні дії,

– заявила Маляр.