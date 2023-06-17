Про це в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Зокрема, раніше повідомлялось про те, що росіяни в Бахмуті втратили більше військ, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

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Фланги Бахмута

Світан зазначив, що рух наших військ на півдні Бахмута спрямований до Горлівки. Він має відкрити один з напрямків для майбутнього прориву. Рухатись нашим військам тут доволі зручно, тому що це висоти, які йдуть з Часового Яру.



ЗСУ зрізатимуть Бахмутсько-Соледарський виступ / Скриншот Deep State Map

Росіянам у таких умовах оборонятись дуже непросто. Вони не встигли тут нормально окопатися. На північ від Бахмута ЗСУ мають зрізати так званий Соледарський виступ. Це в підсумку примусить росіян урешті-решт піти з Бахмута.

Уже починають формуватися певні бронегрупи, і починають рухатись трасою з Бахмута на Сіверськ. Сама річка Бахмутка йде цим напрямком. Рух наших військ зріже цей виступ і дасть можливість уже потім починати рухатися і з-під Горлівки,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Район Великої Новосілки

На цьому напрямку ЗСУ зайняті зрізанням виступу між Вугледаром і Гуляйполем. Це грамотні дії, які можливі завдяки вдалій фланговій роботі. Це виступ заважає руху наших військ у бік Азовського моря. Поки існує цей виступ прориватися дуже небезпечно.



ЗСУ треба зрізати виступ від Гуляйполя до Вугледара / Скриншот Deep State Map

Щодо швидкості наших дій – це приблизно ще 2 тижні на те, аби зрізати цей виступ. Після цього вже наше військове керівництво буде обирати, де має бути основний прорив, а де додаткові. На думку Світана, не дивним буде, якщо прориви одразу будуть на кількох напрямках.

Зведення з фронту від Світана: дивіться відео

Найзахідніший напрямок

Військовий експерт повідомив, що наші війська вже дійшли до П'ятихаток. Принаймні там є оперативний контроль. Ми знайшли ключ, як долати оборону ворога, як швидко розміновувати мінні поля. Це вдалося завдяки зондувальним операціям, розвідці боєм тощо.

У росіян західніше Токмака доволі вигідний рубіж оборони. Його ми будемо обходити та брати в оточення. Рух на Мелітополь відбуватиметься паралельними дорогами. ЗСУ проводять грамотні дії вночі. Це той час, коли російська авіація обмежена в діях на стримування руху наших військ.



ЗСУ йтимуть до Мелітополя паралельними дорогами / Скриншот Deep State Map

"Тільки один гелікоптер може працювати реально. Це Мі-28. Лише він може щось якось бачити. Та йому треба дуже близько підходити до лінії фронту. Там ми їх знищуємо. Вони це прекрасно розуміють, тому не підходять. Працюють наші бронегрупи", – наголосив льотчик-інструктор.

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