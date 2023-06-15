Об этом в эфире национального марафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что враг также увеличил количество обстрелов линии фронта, передает 24 Канал.

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Маляр высказалась о контрнаступлении ВСУ

Заместитель главы Минобороны отметила, что сейчас украинские солдаты как наступают, так и проводят оборонные действия. По ее словам, успехи у Вооруженных Сил есть на разных направлениях фронта.

Конечно, на разных участках это разные успехи, но меньше с тем они есть на всех направлениях,

– сказала она.

Однако Маляр подчеркнула, что процесс наступления не будет происходить с кинематографической скоростью. Ведь враг тоже пытается проводить свое наступление и мешает нашим войскам освобождать украинские земли.

"Действительно, процессы происходят гораздо медленнее, чем хочется. Мы должны понимать, что враг просто так свои позиции сдавать не будет. Конечно, есть огромное сопротивление", – подчеркнула заместитель.

В частности, это проявляется и в том, что россияне стали чаще наносить авиационные и ракетные удары, а также обстреливать позиции украинских солдат из минометов и артиллерии. Кроме того, они подтягивают свои резервы на окраине Бахмута.

Они подвели ближе к Бахмутскому направлению одно из подразделений, которое переместили с другого направления,

– сказала Маляр.

Напоследок она отметила, что у Бахмута продолжаются тяжелые бои, потому что наши силы продвигаются, а враг не дает. На Юге есть успехи, но и сопротивление россиян тоже достаточно серьезное.

Маляр уточнила ситуацию на фронте

Впоследствии заместитель министра обороны в своем телеграм-канале изложила пост, в котором рассказала более подробно о ситуации на разных направлениях. Она отметила, что на Бахмутском направлении продолжается успешное наступление в направлении населенных пунктов Роздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное, что в Донецкой области.

На Бердянском и Мариупольском направлениях Силам обороны удалось продвинуться на расстояние около 1 километра. В частности, продолжаются бои в районах Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки Донецкой области.

Маляр заверила, что наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед, нанося значительные потери врагу.

Силы обороны освобождают украинские территории