Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, так Росія відповідає на звільнення від неї близько півтора кілометра на північ від міста.

До вашої уваги Росіяни безрезультатно наступають, Сили оборони відбивають всі атаки: карта бойових дій 29 червня

"Дуже гаряче на нашому напрямку. У середньому відбувається від 20 до 30 масованих обстрілів Авдіївки на добу. Також від 150 до 250 обстрілів – по позиціях навколо міста", – сказав Барабаш.

Росіяни активізувались на Авдіївському напрямку: дивіться відео

Оскільки майже всю ніч падав рясний дощ, штурмова активність ворога знизилась. Однак вона компенсується масованими обстрілами.

ЗСУ використовують усі можливості

"Важко, але контрольовано. Хлопці навіть мають певний оперативний успіх. Не витрачають жодної нагоди для найменшого штурму", – зазначив Барабаш.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте в нашому телеграмі.

Зокрема, 28 червня Сили оборони просунулись на 25 метрів уперед. Захисники намагаються тиснути ворога по флангах, а не бити в лоб. У такий спосіб українські військові мінімізують втрати, а також поступово візьмуть росіян у кліщі.

Ситуація на фронті: останні новини