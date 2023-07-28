Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. Враг продолжает интенсивно обстреливать украинские позиции, но при этом теряет свою артиллерию.
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Ситуация в операционной зоне Восточной группировки
Вокруг Бахмута Силы обороны удерживают инициативу и ежесуточно выдавливают врага с нашей земли, несмотря на отчаянное сопротивление противника. В течение 27 июля:
- враг 537 раз обстрелял украинские позиции, совершил 3 авианалета и 11 раз вступил в боестолкновения;
- за сутки Силы обороны уничтожили 73 оккупантов, ранили 147 и взяли 2 пленных;
- враг потерял 1 БМП, 2 САУ "Гвоздика", 8 пушек, 2 ПТРК и 2 полевых склада с боеприпасами.
Сергей Череватый об актуальной ситуации на Востоке: смотрите видео
В то же время на Лимано-Купянском направлении несколько снизился градус эскалации. В течение 27 июля на этом направлении произошло всего 4 боестолкновения. Однако оккупанты продолжают интенсивно использовать артиллерию против Сил обороны:
- за сутки оккупанты совершили 558 обстрелов со всех типов вооружения при 5 авианалетах;
- во время вражеских атак было уничтожено 47 оккупантов, 123 ранено, 1 взят в плен;
- также были уничтожены 2 вражеских БМП, 5 орудий, 1 легкобронированный артиллерийский тягач и 1 полевой склад с боеприпасами.
Бои на Востоке Украины: последние тенденции
- Украина имеет тактические успехи на юг от Бахмута, где Силы обороны заняли позиции вблизи Андреевки. Дальнейшее продвижение на этом отрезке может существенно обрезать российские маршруты поставок в Бахмут.
- Свои же основные силы Россия сосредоточила в Луганской области, где по сообщениям Генштаба расположилось около 100 тысяч войск противника. Этим контингентом оккупанты пытались наступать в направлении Лимана и Купянска, однако имели лишь тактические успехи.
- Кроме этого продолжаются тяжелые бои вблизи Авдеевки и Марьинки, расположенные вблизи Донецка. Противник бросает в бой большие силы, чтобы улучшить свое тактическое положение, но украинские военные продолжают удерживать свои позиции.