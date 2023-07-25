Выход российских военных из Андреевки позволит оцепить врага в Бахмуте. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Россияне в Бахмуте могут попасть в кольцо

Она (Андреевка – 24 Канал) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию из окружения Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага,

– сказал он.

Череватый подчеркнул, что у оккупантов уже нет превосходства. В частности, россияне очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения Сил обороны Украины проходят мощную подготовку и слаживание.

"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber (мостоукладчик – 24 Канал), – добавил он.

Украинские пограничники также опубликовали карту боевых действий, на которой продемонстрировали, почему отступление россиян в районе Андреевки важно.



Оккупанты отступили в районе Андреевки / Скриншот

Для освобождения Бахмута созданы все условия