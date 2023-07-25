Вихід російських військових з Андріївки дозволить оточити ворога у Бахмуті. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Росіяни в Бахмуті можуть потрапити в кільце

Вона (Андріївка – 24 Канал) як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога,

– сказав він.

Череватий підкреслив, що в окупантів вже немає зверхності. Зокрема, росіяни дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи Сил оборони України проходять потужну підготовку і злагодження.

"В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber (мостоукладач – 24 Канал), – додав він.

Українські прикордонники також опублікували карту бойових дій, на якій продемонстрували, чому відступ росіян в районі Андріївки важливий.



Окупанти відступили в районі Андріївки / Скриншот

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