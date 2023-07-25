Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне пытаются сдержать продвижение украинских бойцов, но противнику не удается.

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"Россиянам придется самим уходить из Бахмута. Удерживаться в городе, где с высот поливают артиллерийским огнем, кассетными боеприпасами, просто невозможно. Враг максимально использует силы и средства, пытается удержать наше продвижение, но у них не получается. В ВСУ стабильное продвижение", – отметил он.

ВСУ продвигаются возле Бахмута

Роман Свитан отметил, что постоянное движение ВСУ продолжается. Каждый день украинские защитники продвигаются на несколько сотен метров. Наши бойцы применяют контратаки, тактические ходы, определенные ходы, которые грамотно продумывает военное командование Украины.

Выполняется эта работа. Шансов у россиян удержать Бахмут нет никаких. Работать с ним придется до конца лета, не раньше. Это такая кропотливая работа, которая обусловлена тем, что мы сохраняем жизнь наших бойцов, не бросаем их,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

У ВСУ достаточно техники, но до сих пор есть проблема с боеприпасами. Военный эксперт призвал стран-партнеров сделать все возможное, чтобы нашим военным на фронте хватало снарядов.

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