Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, мощно работает наша разведка, аэроразведка, доразведка всех целей, фиксация и анализ после каждого поражения огнем.

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ВСУ освобождают территории

Сергей Череватый отметил, что ВСУ учитывают и используют все ошибки российских оккупантов. Несмотря на то, что у врага больше артиллерийских снарядов в частности, но украинские военные более обучены, мотивированы двигаться вперед.

Мы идем поступательно, продумав каждый шаг, но неустанно. Ежесуточно освобождаем сотни украинских метров, еженедельно километры. Дойдет до того времени, когда это будет и десятками километров. Это оптимальная тактика при условии тех сил и средств, которые у нас есть. Для нас приоритетным есть сохранение наших людей,

– подчеркнул он.

Потери оккупантов

Заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям рассказал, что потери регулярной российской армии на Бахмутском направлении приближаются к тем, что были у вагнеровцев.

Если у вагнеровцев в среднем дошло где-то до 100 летальных потерь в сутки, то сейчас примерно 70 – 80. Сегодня у нас 74 уничтоженных оккупанта на Бахмутском направлении, 152 – раненых и 1 пленный,

– заметил Череватый.

Пытаясь максимально помешать наступлению ВСУ, за последние сутки россияне 519 раз нанесли артиллерийские удары по позициям украинских защитников, совершили один авианалет на Бахмутском направлении, произошло 8 боестолкновений.

Кроме человеческих потерь, оккупанты потеряли танк, 6 боевых машин пехоты, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицу Д-30, контрбатарейную радиолокационную станцию "Аистенок", 3 склада с боеприпасами и грузовики, что перевозили эти боеприпасы.

"Их логистика и, например, их РЭБ, командные пункты – приоритетные цели для наших ракетных войск и артиллерии. Разведчики пытаются находить эти цели, а наши замечательные артиллеристы – поразить их", – добавил спикер.

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