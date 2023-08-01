Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Череватый – заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям. Раньше градус эскалации на этом направлении несколько снизился, но теперь снова повысился.

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"Вообще россияне намекали на огромную наступательную операцию, которая теперь сводится к атакам максимум батальона. Это далеко не то наступление, на которое они размахивались", – отметил Череватый.

Россияне продолжают атаковать Купянско-Лиманское направление: смотрите видео

Вероятно, враг стремится выйти на рубеж вдоль реки Оскол, чтобы выровнять линию обороны. Однако у него нет достаточно возможностей.

Какая ситуация на Купянско-Лиманском направлении

За последние сутки 31 июля состоялось 13 боестолкновений. Враг усиленно бьет всеми видами артиллерии – от минометов до реактивных систем залпового огня. Ударил 617 раз, совершил семь авианалетов.

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Однако Силы обороны тоже не бездельничали. Во время отражения атак уничтожили 43 оккупанта и ранили 123. Кроме того, ликвидировали много вражеской техники.

Какие оккупанты воюют на этом направлении

Из профессиональных подразделений врага можно выделить разве что десантников и пехоту. Чтобы закрыть кадровые дыры, на фронт также отправляют:

"Боевой армейский резерв страны" (БАРС);

территориальные войска;

разные ЧВК типа "Ветеран" и "Лига".

Однако перечисленные силы не имеют мотивации и боевого опыта, поэтому не представляют серьезной угрозы для украинских защитников.

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