При этом следует не недооценивать силы вражеских войск. Они пытаются сопротивляться и сдерживать украинское контрнаступление. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Отправная точка для обвала фронта

Упорные бои продолжаются в районе Клещеевки. Это важный сектор, в котором Украина может создать предпосылки для уничтожения группировки в Бахмуте.

Двигаемся к оперативному окружению этой зоны. Если нам удастся уничтожить эту группировку или если бы несколько тысяч россиян сдались в плен, это может стать первой отправной точкой для каскадного обвала фронта,

– подчеркнул Петр Черник.

Пока это перспектива, которая может открыться перед ВСУ. Однако следует не спешить с преждевременными выводами и наблюдать за развитием событий.

Впрочем, при даже таких нелестных прогнозах для российских оккупантов, они не уйдут из Бахмута. На это довольно простая причина.

"Это политическое решение. Путин даже наградил "героев" за "взятие Бахмута". Поэтому они будут в дальнейшем класть там все, что могут. Это действительно приветствуется", – отметил военный эксперт.

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Силы врага до сих пор оказывают сильное сопротивление

Самые тяжелые бои за Бахмут шли между Вооруженными Силами Украины и вагнеровцами. Сейчас же воюют в основном регулярные войска. Однако при этом ситуация не легче.

Действительно вагнеровцы – едва ли не самые боеспособные части московского империализма, потому что это не армия, а частная структура. Но и регулярные войска воюют успешно. Нельзя врага недооценивать,

– подчеркнул Черник.

Российская армия также стоит на смерть и украинские защитники проделывают очень сложную работу. Впрочем, при этом стратегическая инициатива остается на стороне ВСУ.

Упорство и мотивация украинских военных подорвало два постулата классической войны:

наступающие должны иметь кратное преимущество в 3 – 5 раз. ВСУ же в существенно меньшем количестве, но производят наступление;

наступающие понесут больше потерь. Противник несет в 8 – 9 раз больше потерь, как в технике, так и в личном составе.

"Но опять же, численный потенциал и их фанатизм – умирать за родину, Путина, "величие" – мы отменить не можем", – резюмировал военный эксперт.

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