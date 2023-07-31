Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В то же время она подчеркнула, что даже такие действия не помогают российской армии остановить движение наших защитников. 24 Канал.

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Анна Маляр отметила, что наши защитники порой сталкиваются с заминированием территории в три слоя. Кроме того, чтобы помешать нашим военным двигаться, россияне обстреливают фронт из минометов, артиллерии и авиации.

К примеру, там, где я была, если мы заходим в небольшой населенный пункт, скажем, село, то они даже там тратят авиационные бомбы и готовят туда. Потому что у них этот ресурс есть,

– рассказала она.

Однако заместительница отметила, что даже при таких условиях им не удается продвигаться. Хотя такие попытки все-таки есть.

"То есть, если вы в новостях слышите, что бесконечно на Марьинском, Авдеевском направлении продолжаются бои, то на самом деле там ежедневно абсолютный ад для врага", – подчеркнула Маляр.

Также она подчеркнула, что новостей по тем направлениям нет благодаря сопротивлению наших военных, которые не пропускают врага дальше линии обороны. Она напомнила, что Авдеевку враг пытается оцепить еще с лета 2022 года, а все никак не может.

Напоследок Маляр сказала, что сопротивление врага на фронте безумное, но нашим военным все равно удается продвигаться, а врагу – нет.

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