Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, чье подразделение расположено неподалеку от Горловки, рассказал 24 Каналу, что на этом участке фронта проводится тактика сдерживания врага. С февраля его подразделение находится в обороне.

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За последние две недели произошли изменения

Он отметил, что постоянно ведутся оккупантами обстрелы из минометов, артиллерии, танков. Но линия разграничения между врагом и украинскими силами удерживается в пределах 600 – 800 метров.

Полгода мы хвастались тем, что враг наш бестолковый, потому что хаотично стрелял минами, артой, просто перекапывая поля. У них не было нормальной разведки, доразведки,

– отметил военнослужащий.

Однако за последние две недели что-то изменилось – либо зашло новое подразделение, либо прислали 2 – 3 минометных расчета. Однако у оккупантов плотность и прицельность обстрелов стала немного точнее, чем была раньше.

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"Две недели назад погрешность была 200 метров прилета от наших позиций. А на сегодняшний день последняя мина разорвалась на расстоянии 7 метров от нашего блиндажа. Были серьезные повреждения связи, Starlink. Слава Богу, мы никого не потеряли. И за сутки удалось восстановить силы", – подчеркнул Иевлев.

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Пытаются наступать

В мае после активной фазы боев за Бахмут враг встал на небольшую паузу на Бахмутском направлении – к югу от города, а также в районе Горловки. Тогда примерно на 50% уменьшилась плотность обстрелов. Сейчас оккупанты не пытаются наступать, сидят в глухой обороне.

Однако есть немаловажный момент. Полгода в информационном поле все говорили о контрнаступлении, которое готовит Украина. И россияне, какими бы дураками мы их ни считали, за это время тоже подготовились. В частности, укрепляли свою оборону, и теперь в ней сидят,

– пояснил он.

В то же время нашим защитникам, которые воюют вблизи Курдюмовки и Клещиевки, очень тяжело даются каждые 2 – 3 квадратных километра, которые они освобождают за сутки.

Ситуация на фронте