В МВД показали видео, как украинские бойцы штурмуют позиции врага. На опубликованных кадрах зафиксирована боевая работа бригады "Кара-Даг".

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Украинские войска провели успешные наступления на трех направлениях

"Штурм вражеских позиций. Бригада "Кара-Даг" Гвардии наступления. Запорожское направление", – говорится в сообщении.

Нацгвардейцы штурмуют позиции оккупантов на Запорожском направлении: смотрите видео

Институт изучения войны, анализируя боевые действия, пишет, что украинские войска провели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта. На некоторых направлениях, как пишет ISW, наши воины добились значительных успехов.

В частности, украинские силы добиваются небольших успехов на южном фланге Бахмута и постепенно продвигаются на Бердянском (западная часть Донецкой – восточная часть Запорожской области) и Мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлениях.

Оккупанты пытаются перехватить инициативу на линии Сватово – Кременная

Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Сватово-Кременной 30 июля, но не добились подтвержденных успехов. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции к востоку от Берестового, а также вблизи Новоегоровки и Белогоровки.

Представитель Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый сообщил, что на линии Сватово – Кременная произошло семь боевых столкновений, и что российские войска пытаются перехватить инициативу в этом районе.

В то же время в России утверждают, что группировки российских войск продолжают наступательные действия в направлении Новоселовского. Оккупанты пытаются ослабить украинскую оборону в Серебрянском лесничестве к югу от Кременной и вблизи Торского.

Россия планирует "большое наступление" на Купянском направлении

Череватый, как пишет ISW, предположил, что усиление российской наступательной активности вдоль линии Сватово – Кременная является частью готовящейся крупной наступательной операции.

Он заявил, что российские войска планируют провести "стратегическую" операцию на Купянском направлении этим летом и считают ее "большим наступлением". Череватый заявил, что российские войска развернули значительное количество плохо подготовленного личного состава в этом районе для этих усилий.

Пресс-секретарь добавил, что российские силы полагаются на пехотные, воздушно-десантные и БАРС (российские боевые резервы) соединения и части, а также военизированные компании, такие как "Ветеран" и "Тигр", и неопределенные силы чеченского "Ахмата" для проведения этих наступательных действий.

В ISW заявили, что не наблюдают визуального подтверждения недавних российских заявлений о продвижении вдоль линии Сватово – Кременная.

Российские войска, возможно, недавно увеличили наступательную активность на этой оси, чтобы воспользоваться оперативной сосредоточенностью Украины на более важных участках фронта, но маловероятно, что они добились значительного наступательного прогресса,

– говорится в сообщении.

В то же время, украинские силы пытаются продвинуться вдоль линии Сватово – Кременная.