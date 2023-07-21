Об этом 24 Каналу сказал заместитель командующего Восточной группировкой ВСУ по коммуникациям Сергей Череватый. Передислокация подразделений армии противника обусловлена ситуацией на поле и ресурсами на каждом направлении.
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"Россияне постоянно маневрируют силами и средствами, как и мы, – это постоянное состязание. Где им нужно усилиться, или они пытаются перехватить инициативу, как сейчас на Лимано-Купянском направлении, – они пытаются там нарастить свои усилия", – объяснил спикер.
Мы все просчитали
Украинские военные командиры в последние месяцы внимательно следили за противником и просчитывали его намерения. Все инициативы врага были подавлены на ранних этапах.
"Они не смогли перехватить стратегическую инициативу, не смогли пробить нашу оборону и выйти в тылы. Убежден, что этот пример экстракризисного военного менеджмента, который продемонстрировали наши штабы и командующие за последние месяцы, – уже в учебниках лучших военных академий", – резюмировал Сергей Череватый.
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Ситуация на фронте: последнее
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 июля провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Залужный отметил успешное наступление ВСУ, несмотря на страшные минные поля, встречающиеся на их пути.
- Украинские военные выгрызают каждый сантиметр земли на Мелитопольском направлении и не дают врагу вернуться на утраченные позиции. В тяжелых условиях заминированной местности и огневого воздействия врага им удается наступать.
- В Вашингтоне подтвердили, что Украина получила и приступила к использованию кассетных боеприпасов США. Белый дом положительно оценил, как наши защитники используют эти боеприпасы.