Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что ВСУ получили кассетные боеприпасы и начали их использовать. Он также оценил действия Сил обороны.
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Что сказал Кирби об ВСУ
Представитель Белого дома назвал использование этих снарядов нашими защитниками "корректным и эффектным". По его словам, это уже имеет на поле боя "определенный эффект".
Мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они достаточно эффективно их используют,
– отметил Кирби.
По его словам, эти снаряды влияют на российские оборонные формирования и маневрирование. Украина использует кассетные боеприпасы в поле.
Как отмечает издание, кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах. Наше государство получило их от США и обязалось использовать только для вытеснения скоплений российских оккупантов.
Washington Post, ссылаясь на собственные источники, тоже подтверждает использование этих снарядов. По информации издания, Силы обороны, вероятно, применяют кассетные боеприпасы на юго-востоке Украины. Таким способом они пытаются разбить российские укрепления, замедлившие темпы контрнаступления ВСУ.
Какая особенность кассетных боеприпасов
Эти снаряды могут накрыть площадь размером с футбольное поле. Они взрываются в воздухе и разбрасывают на большое расстояние немало боеприпасов меньшего размера, которые тоже детонируют.
Ими можно поражать посадки, где засел враг, и окопные укрепления россиян. Такие боеприпасы не только уничтожают живую силу противника. Они еще могут прожечь несколько сантиметров брони.
Что говорят эксперты о кассетных боеприпасах
- Недавно полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии 24 Каналу отметил, что эти снаряды не будут давать таких изменений на фронте, как HIMARS в свое время. Однако они снизят использование боеприпасов калибра 155 миллиметров, а еще их можно использовать для частичного разминирования полей и остановки вражеской бронетехники и пехоты.
- А генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун назвал кассетные боеприпасы чрезвычайно эффективным оружием против российской пехоты. По его мнению, эти снаряды станут "интересным сюрпризом" для окупантов.