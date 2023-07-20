Прессекретар Ради національної безпеки Джон Кірбі підтвердив, що ЗСУ отримали касетні боєприпаси та почали їх використовувати. Він також оцінив дії Сил оборони.

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Що сказав Кірбі про ЗСУ

Представник Білого дому назвав використання цих снарядів нашими захисниками "коректним та ефектним". За його словами, це вже має на полі бою "певний ефект".

Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони досить ефективно їх використовують,

– зазначив Кірбі.

За його словами, ці снаряди впливають на російські оборонні формування та маневрування. Україна застосовує касетні боєприпаси у полі.

Як зазначає видання, касетні боєприпаси заборонені у понад 100 країнах. Наша держава отримала їх від США та зобов’язалася використовувати лише для витіснення скупчень російських окупантів.

Washington Post, із посиланням на власні джерела, теж підтверджує використання цих снарядів. За інформацією видання, Сили оборони ймовірно застосовують касетні боєприпаси на південному сході України. У такий спосіб вони намагаються розбити російські укріплення, які сповільнили темпи контрнаступу ЗСУ.

Яка особливість касетних боєприпасів

Ці снаряди можуть накрити площу розміром з футбольне поле. Вони вибухають у повітрі та розкидають на велику відстань чималу кількість боєприпасів меншого розміру, які теж детонують.

Ними можна уражати посадки, де засів ворог, та окопні укріплення росіян. Такі боєприпаси не тільки знищують живу силу противника. Вони ще можуть пропалити кілька сантиметрів броні.

Що кажуть експерти про касетні боєприпаси