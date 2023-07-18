Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, касетні боєприпаси не даватимуть таких змін на фронті, як свого часу постачання HIMARS.
Важливо"Сюрприз" для окупантів: як касетні боєприпаси допоможуть Україні на полі бою
Як зауважив Світан, внаслідок постачання касетних снарядів, Україна зменшить використання боєприпасів 155-мм калібрів. Їх можна буде використовувати для того, щоб часткового розміновувати поля, зупиняти піхоту й бронетехніку, накривати на дальності 20 – 30 кілометрів зосередження сил й засобів противника.
Яка зброя кардинально змінить ситуацію на полі бою: дивіться відео
Залежить від постачання зброї
Касетні боєприпаси – не вирішальний фактор. Кардинальні зміни на полі бою відбудуться після постачання HIMARS й ракет до них М-31 у достатній кількості, а також – ATACMS, якими можна буде знищити всі логістичні ланцюжки постачання військової продукції на лінію фронту.
Зазвичай військові мають запаси на два – три тижні. Постачання ATACMS змінить ситуацію на фронті, позаяк свого часу ракети М-31,
– сказав військовий експерт.
Розмови про постачання винищувачів F-16 та ракет ATACMS тривають вже протягом двох років. Важко спрогнозувати, коли Україна отримає довгоочікувану зброю. Це більше політичний момент.
"Всі наші потуги для виконання військових завдань контролюються постачанням озброєння й номенклатурою. Одна справа наступати з авіацією, а інша – без. Різниця у швидкості в 10 разів", – зазначив Світан.
Україна отримала касетні боєприпаси
- Ввечері 7 липня у США оголосили про черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійшли також касетні боєприпаси.
- Директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів США Дуглас Сімс 13 липня заявив, що обіцяні касетні снаряди прибули до України.
- Міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що наші захисники використовуватимуть ці снаряди лише в тих місцях, де вони не зачеплять цивільних. Також Україна звітуватиме за кожне використання такої зброї перед міжнародними партнерами.
- Російські пропагандисти вже почали скаржитися через таке рішення США. Вони побоюються, що згодом Україні також можуть передати ракети ATACMS на 300 кілометрів.