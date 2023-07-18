Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, касетні боєприпаси не даватимуть таких змін на фронті, як свого часу постачання HIMARS.

Важливо"Сюрприз" для окупантів: як касетні боєприпаси допоможуть Україні на полі бою

Як зауважив Світан, внаслідок постачання касетних снарядів, Україна зменшить використання боєприпасів 155-мм калібрів. Їх можна буде використовувати для того, щоб часткового розміновувати поля, зупиняти піхоту й бронетехніку, накривати на дальності 20 – 30 кілометрів зосередження сил й засобів противника.

Яка зброя кардинально змінить ситуацію на полі бою: дивіться відео

Залежить від постачання зброї

Касетні боєприпаси – не вирішальний фактор. Кардинальні зміни на полі бою відбудуться після постачання HIMARS й ракет до них М-31 у достатній кількості, а також – ATACMS, якими можна буде знищити всі логістичні ланцюжки постачання військової продукції на лінію фронту.

Зазвичай військові мають запаси на два – три тижні. Постачання ATACMS змінить ситуацію на фронті, позаяк свого часу ракети М-31,

– сказав військовий експерт.

Розмови про постачання винищувачів F-16 та ракет ATACMS тривають вже протягом двох років. Важко спрогнозувати, коли Україна отримає довгоочікувану зброю. Це більше політичний момент.

"Всі наші потуги для виконання військових завдань контролюються постачанням озброєння й номенклатурою. Одна справа наступати з авіацією, а інша – без. Різниця у швидкості в 10 разів", – зазначив Світан.

Україна отримала касетні боєприпаси