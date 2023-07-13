Хороші новини про посилення Збройних Сил України викликали істерику у чоловіка кремлівської пропагандистки Ольги Скабєвої – Євгєнія Попова. Він тремтячим голосом занив, що рішення про передачу Україні ракет ATACMS прийняте й для початку постачання потрібне лише схвалення президента США Джо Байдена, передає 24 Канал.

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Плодять нові "шедеври"

Путінський посіпака з переляканим обличчям сказав: "Новасть так сєбє". Навіть чоловік, чий мозок випалила пропаганда, розуміє, що заяви про передачу Україні озброєння дуже швидко реалізовуються й зовсім скоро на окуповані території завітає "бавовна".

Найбільше ж окупанти бояться, що Повітряні Сили ЗСУ ліквідують незаконно побудований Кримський міст, адже тоді логістика російських загарбників піде на дно і звільняти Крим Силам оборони буде набагато легше.

Тривожно було й у студії "зливного бачка" Скабєєвої. Пропагандистка волала, що нібито "Україна вирішила скористатися нестабільністю в Росії й вигадала, що стабілізувати ситуацію можливо лише постачанням далекобійних ракет".

Остаточно добило пропагандистів те, що наші військові вже отримали касетні боєприпаси. Попов цинічно заявив, що "у Вашингтоні хочуть перетворити Україну у Камбоджу". Однак маріонетки Путіна ні разу не згадали про те, як російські загарбники випалюють цілі міста в Україні такими боєприпасами.

У пропагандистів істерика через постачання Україні касетних боєприпасів: дивіться відео

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