Блогер-пропагандист позбувся двох квартир у столиці України. Таке стягнення передбачене пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції".

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Квартири площею понад 100 квадратних метрів кожна

Як зазначили у ВАКС, суд ухвалив стягнути у дохід держави дві квартири у Києві, площа яких становить 138,5 та 193,2 квадратних метрів відповідно. При цьому імені російського дизайнера, який позбувся нерухомості, у ВАКС не зазначили.

Натомість у Центрі протидії корупції повідомили, що суд конфіскував київські квартири у Артємія Лєбедєва. Вони розташовані у центрі столиці, на вулицях Ярославів Вал та Саксаганського.

Перша квартира записана безпосередньо на Лебедєва, іншу він переписав на свого товариша-програміста за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії,

– повідомили у ЦПК.

Таке рішення ухвалили судді Галабала, Ногачевський та Крикливий. При цьому Лєбедєв може подати апеляційну скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 5 днів з дня проголошення рішення, тобто до 15 липня.

Що відомо про Артємія Лєбедєва

Також у Центрі протидії корупції підкреслили, що Лєбєдєв відкрито поширює антиукраїнську пропаганду і відвідує окуповані території. У січні 2023 року його внесли до санкційного списку, а у 2022 – заборонили в'їзд в Україну.

Попри це він минулоріч припхався на тимчасово непідконтрольні Україні території. Там зняв нібито "чесний" випуск про окуповані міста. Побував пропагандист, зокрема, у Донецьку, Маріуполі, Енергодарі.

При цьому українофоб цинічно знімав зруйнований Драмтеатр, завод "Азовсталь", Запорізьку АЕС та жартував про "маленькі радощі", які робить попри заборони Зеленського. Також Лєбедєв демонстративно клеїв пропагандистську літеру Z на лобове скло свого авто, аби бути своїм серед російських окупантів.

Загалом російський бізнесмен та пропагандист підтримує путінський режим, війну Росії проти України і, звісно ж, не визнає територіальну цілісність нашої держави.