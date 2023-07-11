Блогер-пропагандист лишился двух квартир в столице Украины. Такое взыскание предусмотрено пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона "О санкциях".

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Квартиры площадью более 100 квадратных метров каждая

Как отметили в ВАКС, суд принял взыскать в доход государства две квартиры в Киеве, площадь которых составляет 138,5 и 193,2 квадратных метров соответственно. При этом имени российского дизайнера, лишившегося недвижимости, в ВАКС не отметили.

В то же время в Центре противодействия коррупции сообщили, что суд конфисковал киевские квартиры у Артемия Лебедева. Они находятся в центре столицы, на улицах Ярославов Вал и Саксаганского.

Первая квартира записана непосредственно на Лебедева, другую он переписал на своего товарища-программиста за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России,

– сообщили в ЦПК.

Такое решение приняли судьи Галабала, Ногачевский и Крикливый. При этом Лебедев может подать апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня оглашения решения, то есть до 15 июля.

Что известно об Артемии Лебедеве

Также в Центре противодействия коррупции подчеркнули, что Лебедев открыто распространяет антиукраинскую пропаганду и посещает оккупированные территории. В январе 2023 года его внесли в санкционный список, а в 2022 – запретили въезд в Украину.

Несмотря на это, он в прошлом году приперся на временно неподконтрольные Украине территории. Там он снял якобы "честный" выпуск об оккупированных городах. Побывал пропагандист, в частности, в Донецке, Мариуполе, Энергодаре.

При этом украинофоб цинично снимал разрушенный Драмтеатр, завод "Азовсталь", Запорожскую АЭС и шутил о "маленьких радостях", которые делает, несмотря на запреты Зеленского. Также Лебедев демонстративно клеил пропагандистскую букву Z на лобовое стекло своего авто, чтобы быть своим среди российских оккупантов.

В общем, российский бизнесмен и пропагандист поддерживает путинский режим, войну России против Украины и, конечно, не признает территориальную целостность нашего государства.