Об этом рассказывает 24 Канал в традиционном выпуске "Осторожно, Зомбоящик". Российские пропагандисты одновременно начали упрекать своих "экспертов" за чрезмерно победоносное настроение.

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Скабеева хочет, чтобы ее аудиторию уважали

На эфир известной пропагандистки Ольги Скабеевой по привычке пришел очередной фантаст, призвавший "захватить Левобережную Украину полностью". Вдобавок он решил отличиться глубоким анализом западной техники, заявив, что бронестойкость "Леопардов" на Запорожье значительно ниже, чем у "Тигров" на Курской дуге.

В ответ на это Скабеева продемонстрировала неплохую осведомленность о реальной ситуации на фронте и попросила оценивать ситуацию трезво.

Я призываю вас с уважением относиться к нашей многомиллионной аудитории. Важно, чтобы после ваших слов у нее не создалось впечатление, что в ВСУ существует 5 колонна, готовая отвести всю западную технику от линии фронта, которая к тому же некачественная. Поэтому все наши враги сдадутся, а мы победим,

– заметила пропагандистка.

Россияне выбирают между Львовом и Пятихатками

Не менее феерические бессмыслицы устроили на телеканале "Россия 24". Там очередная болтливая голова решала поделиться экспертным мнением, почему Украина не дойдет до Азовского моря.

На замечание ведущего, что украинская армия ежедневно продвигается на несколько метров, неуравновешенный пропагандист вошел в кураж, пообещав, что уже скоро ВСУ будут отступать, а оккупационные войска "пойдут на Львов".

Вы действительно верите, что мы можем дойти до Львова? Возможно, лучше сначала пройти Пятихатки ?

– успокоил его ведущий.

Похоже, что Россия готовит своих граждан к поражению. Но без наших усилий этого не произойдет, потому расслабляться рано.

Выпуск "Осторожно, Зомбоящик" о том, как российская пропаганда начинает трезветь: смотрите видео

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