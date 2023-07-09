Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан показал фото оккупанта. Более того, в российской соцсети батальона заявили, что Пукачев отправился на концерт Кобзона еще 7 июля 2023 года. Заметьте, что за время контрнаступления ВСУ Украина уже ликвидировала как минимум одного вражеского генерала.

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Что известно о ликвидации врага в Украине

Успешно демобилизован начальник штаба отдельного гвардейского разведывательного батальона России "Спарта" (имени уничтоженного боевика Арсена Павлова "Моторолы" – 24 Канал) ​Александра "Массажиста" Пукачева,

– заметил украинский офицер.

Он еще раз напомнил, что россиян на украинской земле ждет смерть.



Оккупант Пукачев уже стал "хорошим" / Фото с телеграма "Штирлица"

Кстати, буквально 8 июля стало известно имена двух пилотов, погибших в результате неудачного тренировочного полета во время падение российского истребителя МиГ-31 в районе Камчатского края. Российский телеграм-канал Baza написал, что говорится о 26-летнем командире корабля Михаиле Богатском и 41-летнем штурмане полка Романе Бастрыкине.

Кратко о потерях врага в Украине

По состоянию на утро 9 июля российские захватчики потеряли в Украине только за последние сутки 600 солдат. С 24 февраля 2022 года – уже 234 040 российских бойцов. Также враг оставил в Украине сотни единиц своей техники.



Актуальные потери врага по состоянию на 9 июля / Инфографика Генштаба ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже уничтожили наиболее боеспособную часть армии России. Более того, теперь ради оружия Путин должен унижаться перед Ираном. Российский диктатор уже настолько слаб, что не может оградить даже области России от своих боевиков.

Буквально 8 июля российский активист Виталий Вотановский показал фото с кладбища вагнеровцев в Краснодарском крае. Оказалось, что в декабре 2022 года там было 48 могил, по состоянию на 8 июля их количество возросло до 824.



В декабре 2022 года там было всего 48 могил, сейчас – более 800 / Фото Виталия Вотановского