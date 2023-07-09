О потерях российских захватчиков на южном направлении рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Смотрите также Провалы России на Востоке, наступление ВСУ на Юге: карта боевых действий на 9 июля

На Юге ВСУ идут в наступление на двух направлениях

Анна Маляр сообщила, что сейчас на Юге продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

Потери россиян на Юге доводят оккупантов до дезертирства

По словам Маляр, украинские воины "перемалывают" на Юге технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия и поражают места компактного нахождения российских военных. Это ощутимо уменьшает наступательные и оборонительные возможности врага.

Из-за значительных потерь врага в живой силе на Юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях. Соотношение безвозвратных потерь на Юге – 1 к 5,3. То есть у врага на Юге гибнет военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас,

– сказала Маляр.

Отметим, что за минувшие сутки, 8 июля, ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 234 040 военных.