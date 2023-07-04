"Грустную новость" сообщили росСМИ, информирует 24 Канал. Самолет "отрицательно взлетел" над Авачинским заливом.
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Сообщают, что самолет летел вроде бы без боекомплекта. К месту крушения направили поисково-спасательные силы.
Россия терпит колоссальные потери
С ПТРК "Джавелин" украинские герои сбили российский вертолет Ка-52.
На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин" сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор",
– отметили защитники.
Один "Аллигатор" стоит почти 500 миллионов рублей. В общей сложности Россия к началу полномасштабного вторжения имела их примерно 90.
Также по состоянию на 4 июля украинским защитникам и защитницам удалось уничтожить:
- Танков – 4059 (+2);
- боевых бронированных машин – 7908 (+9);
- артиллерийских систем – 4252 (+32);
- РСЗО – 647 (+6).