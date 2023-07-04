"Грустную новость" сообщили росСМИ, информирует 24 Канал. Самолет "отрицательно взлетел" над Авачинским заливом.

Обратите внимание Крылья Кремля: расследователи обнаружили самолеты российских элит

Сообщают, что самолет летел вроде бы без боекомплекта. К месту крушения направили поисково-спасательные силы.

Россия терпит колоссальные потери

С ПТРК "Джавелин" украинские герои сбили российский вертолет Ка-52.

На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин" сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор",

– отметили защитники.

Один "Аллигатор" стоит почти 500 миллионов рублей. В общей сложности Россия к началу полномасштабного вторжения имела их примерно 90.

Также по состоянию на 4 июля украинским защитникам и защитницам удалось уничтожить: