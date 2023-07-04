"Сумну новину" повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал. Літак "від'ємно злетів" над Авачинською затокою.

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Повідомляють, що літак летів начебто без боєкомплекту. До місця катастрофи направили пошуково-рятувальні сили.

Росія зазнає колосальні втрати

З ПТРК "Джавелін" українські герої збили російський гелікоптер Ка-52.

На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК "Джавелін" спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор",

– повідомили захисники.

Один "Алігатор" коштує майже 500 мільйонів рублів. Загалом Росія до початку повномасштабного вторгення мала їх приблизно 90.

Загалом від початку повномасштабної війни українські герої знищили 315 літаків та 309 гелікоптерів.

Також станом на 4 липня українським захисникам та захисницям вдалося знищити:

танків – 4059,

бойових броньованих машин – 7908,

артилерійських систем – 4252,

РСЗВ – 647,

засоби ППО – 394.

Росія зазнає також колосальних втрат серед живої сили.