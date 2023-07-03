Гелікоптер "мінуснули" на Бердянському напрямку. Його збили з ПТРК "Джавелін".

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Українські воїни знищили ворожий Ка-52

Так, 309-й гелікоптер окупантів знищили морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК "Джавелін" спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор",
– зазначили захисники.

Шалені втрати окупантів на фронті

Станом на 3 липня загальна кількість ліквідованих окупантів сягнула 230 260 осіб. Тільки за минулу добу втрати ворога поповнили ще 600 загарбників. Втрати у техніці:

  • російських танків – 4 057;
  • бойових броньованих машин – 7899;
  • артилерійських систем – 4 220;
  • РСЗВ – 641;
  • засобів ППО – 391;
  • літаків – 315;
  • гелікоптерів – 309;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 573;
  • крилатих ракет – 1 264;
  • кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 834;
  • спеціальної техніки – 590.