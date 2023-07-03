Гелікоптер "мінуснули" на Бердянському напрямку. Його збили з ПТРК "Джавелін".
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Українські воїни знищили ворожий Ка-52
Так, 309-й гелікоптер окупантів знищили морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК "Джавелін" спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як "Алігатор",
– зазначили захисники.
Шалені втрати окупантів на фронті
Станом на 3 липня загальна кількість ліквідованих окупантів сягнула 230 260 осіб. Тільки за минулу добу втрати ворога поповнили ще 600 загарбників. Втрати у техніці:
- російських танків – 4 057;
- бойових броньованих машин – 7899;
- артилерійських систем – 4 220;
- РСЗВ – 641;
- засобів ППО – 391;
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 309;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 573;
- крилатих ракет – 1 264;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 834;
- спеціальної техніки – 590.