Вертолет "минуснули" на Бердянском направлении. Его сбили с ПТРК "Джавелин".

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Украинские воины уничтожили вражеский Ка-52

Так, на 309-й вертолет оккупантов уничтожили морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин" сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор",

– отметили защитники.

Обратите внимание! Стоимость одного "Аллигатора" – 484 миллиона рублей. Их на вооружении до вторжения у россиян находилось около 90 единиц.

Огромные потери оккупантов на фронте

По состоянию на 3 июля общее количество ликвидированных оккупантов достигло 230 260 человек. Только за минувшие сутки потери врага пополнили еще 600 захватчиков. Потери в технике: