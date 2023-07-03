Вертолет "минуснули" на Бердянском направлении. Его сбили с ПТРК "Джавелин".
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Украинские воины уничтожили вражеский Ка-52
Так, на 309-й вертолет оккупантов уничтожили морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин" сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор",
– отметили защитники.
Огромные потери оккупантов на фронте
По состоянию на 3 июля общее количество ликвидированных оккупантов достигло 230 260 человек. Только за минувшие сутки потери врага пополнили еще 600 захватчиков. Потери в технике:
- российских танков – 4057;
- боевых бронированных машин – 7899;
- артиллерийских систем – 4 220;
- РСЗО – 641;
- средств ПВО – 391;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 309;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3573;
- крылатых ракет – 1 264;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6834;
- специальной техники – 590.