Таким чином вони вільно переміщаються світом на цих приватних літаках, обходять обмеження шляхом переоформлення та продажу бортів. Тобто, фактично продовжують використовувати їх, як і до війни, йдеться в розслідуванні журналістів.

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Борти, пов'язані з повномасштабним вторгненням

В аеропорту Женеви понад рік стоять одразу два літаки, безпосередньо пов'язані з повномасштабним російським вторгненням:

Gulfstream G550 – бортом користувався лідер Білорусі Лукашенко і його син Віктор . Куплений у 2015 році за 50 мільйонів доларів. Нині він стоїть із зафарбованим бортовим номером.

. Куплений у 2015 році за 50 мільйонів доларів. Нині він стоїть із зафарбованим бортовим номером. Інший борт – із таким самим зафарбованим номером — літак Тараса Козака, найближчого соратника Медведчука, який переховується в Росії.



Борт Лукашенка / Скриншот з відео

20 березня 2023 року зі столиці Естонії до Женеви прилетів приватний літак Embraer Legacy. Цей літак також використовував Тарас Козак після того, як попередній його літак потрапив під санкції. Разом із ним на цьому літаку літав і колишній народний депутат Ренат Кульмін, який теж втік до Росії. Одним із власників борту тоді вважався білоруський бізнесмен Микола Варабей.

Борт Дмитра Пумпянського

25 травня 2020 року в московський аеропорт зайшов літак Bombardier Global, який належав російському олігарху Дмитру Пумпянському.

У 2023 році вже перефарбований літак стояв у місцевому аеропорту Ніцци, Франція. Він не заарештований, а просто чекає на пасажирів. А через кілька днів він спокійно вирушив до США.

За день до повномасштабного вторгнення борт Пумпянського здійснює одноденний політ із Москви до Мілана і назад, завбачливо повернувшись до Росії. А вже 28 лютого літак переганяється в Дубай, де олігарх ховатиме його майже три місяці. 17 травня він вирушив до Великої Британії, де відбуваються реєстрації офшорів.

26 жовтня борт вирушає до США, а опісля починає пересуватися вільно, як і до санкцій, що свідчить про те, що він, імовірно, був перереєстрований.

У грудні літак змінив свій бортовий номер. Наразі відомо, що літак здається в оренду іноземцям, які можуть навіть не знати про справжнього власника борту.

Борт Дмитра Пумпянського / Скриншот з відео

Борт Едуарда Кудайнатова

У Ніцці також був помічений і літак Едуарда Кудайнатова, ексвіцепрезидента Роснефти. На момент повномасштабної війни борт перебував у Фінляндії. Там він простояв 9 місяців, звідки вирушив у Базель, Швейцарія. 9 березня 2023 року борт полетів до Ніцци, після чого також вільно пересувається світом.

Борт Едуарда Кудайнатова / Скриншот з відео

Крім того, особистий Boeing 137 також "перечекав турбулентність" у Ніцці. Він належить російському банкіру Рустему Терегулову. На момент початку війни він виставив літак на продаж. Наразі він здається в оренду, як чартер.

Повне розслідування про літаки російських еліт, які обходять санкції у відео: